Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 августа 2023 15:46

Вандалы испортили Египетские ворота в Пушкине

Вандалы повредили Египетские ворота в Пушкине во время ритуала
Элеонора КУРЮМОВА
Вандалы испортили Египетские ворота в Пушкине. Фото: «True Питер»

Вандалы испортили Египетские ворота в Пушкине. Фото: «True Питер»

Популярное туристическое место – Египетские ворота в Пушкине – испортили вандалы. Неизвестные варвары нанесли многочисленные граффити, оставили следы от свечей и воска, а также повредили двери памятника. Об этом рассказали очевидцы в сообществе ВКонтакте «Город Пушкин | Царское Село».

– Следы от воска и какие-то каракули заметили специалисты при обследовании памятника, – уточнили авторы публикации.

Повреждения на историческом объекте придется устранять сотрудникам-реставраторам Музея городской скульптуры. Но это будет не самой рядовой и простой задачей, потому что Египетские ворота облицованы чугунными панно. Удаление надписей с него требует особой, щадящей методики.

Напомним, что последняя реставрация проводилась целых восемь лет назад. Тогда решили самую острую проблему – с гидроизоляцией – и памятник находился в удовлетворительном состоянии.