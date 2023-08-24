Вандалы испортили Египетские ворота в Пушкине. Фото: «True Питер»

Популярное туристическое место – Египетские ворота в Пушкине – испортили вандалы. Неизвестные варвары нанесли многочисленные граффити, оставили следы от свечей и воска, а также повредили двери памятника. Об этом рассказали очевидцы в сообществе ВКонтакте «Город Пушкин | Царское Село».

– Следы от воска и какие-то каракули заметили специалисты при обследовании памятника, – уточнили авторы публикации.

Повреждения на историческом объекте придется устранять сотрудникам-реставраторам Музея городской скульптуры. Но это будет не самой рядовой и простой задачей, потому что Египетские ворота облицованы чугунными панно. Удаление надписей с него требует особой, щадящей методики.

Напомним, что последняя реставрация проводилась целых восемь лет назад. Тогда решили самую острую проблему – с гидроизоляцией – и памятник находился в удовлетворительном состоянии.