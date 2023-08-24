Построенный при поддержке Ленобласти бетонный завод заработал в Енакиево. Фото: lenobl.ru/ru/

В Енакиево заработал завод по производству бетонных блоков и бордюрного камня. Возводили предприятие при поддержке Ленобласти. На объекте накануне побывал губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

– Мы выполняем поручение правительства РФ: создаем производства на Донбассе и открываем на них новые рабочие места вместе с ленинградским бизнесом, отметил глава области.

Завод будет создавать необходимую для восстановления региона продукцию. К слову, процесс работы предприятия практически полностью автоматизирован. Производство разделено на два узла: бетонный и бордюрный. Первый выдает до 30 кубометров смеси за час, второй за такое же время делает 170 плит.

Как отметили в пресс-службе региона, создание необходимых материалов для строек «на месте» ускорит восстановление инфраструктуры подшефного Енакиево. Его реконструкцию область начала больше года назад.