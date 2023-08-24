«Оно движется»: НЛО в виде черного дымового кольца заметили в Петербурге

НЛО над Петербургом или чудеса видеомонтажа. Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Петербуржцы стали свидетелями НЛО в виде черного кольца. Видео необычного явления выложили в группе ВКонтакте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

- Смотри, Люба, что это? Прикинь, оно движется! И не распадается. Это прямо какое-то НЛО!» - комментирует автор видео Екатерина.

В марте этого года похожее дымовое кольцо было замечено над Подмосковьем. Тогда синоптик Александр Артюховский заверил, что метеорологией здесь и не пахнет. А вот техногенным выхлопом, например, из котельной или какого-то производства – вполне.

- Ввиду слабого ветра и высокой влажности выхлоп мог оформиться в такое кольцо, - предположил Артюховский.

Но у комментаторов в Соцсети есть своя версия: черное кольцо в небе могло возникнуть из-за файер-шоу, которое проводили на земле. Там, на одной из парковок, из огнеметов как раз выпускали кольца.

Ну или самый простой вариант – видеомонтаж.