Священный Синод РПЦ в Петербурге рассмотрит канонизацию полководца Суворова. Фото: t.me/mitropolia

Священный Синод Русской Православной Церкви поднял вопрос о канонизации полководца Александра Суворова. Его возможное прославление в лике святых передали на рассмотрение Синодальной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской митрополии.

– Генералиссимус покоится в Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры. Спустя 90 лет после закрытия первый каменный храм духовного учреждения станет местом молитвы и поминовения всех, кто похоронен в храмовой усыпальнице, – рассказали в пресс-службе организации.

Кстати, если Синодальная комиссия примет положительное решение, то Александр Суворов станет вторым полководцем, канонизированным Церковью в новейшее время. Его предшественником был знаменитый адмирал Федор Ушаков.

Пока будет рассматриваться вопрос о причислении полководца к святым, Благовещенская церковь станет местом молитвы, которое все смогут посещать бесплатно.