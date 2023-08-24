Сервис поминутной парковки введут в Петербурге с 1 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге к 1 сентября хотят ввести возможность поминутной оплаты парковки. Техническая платформа для этого уже полностью готова, а специалисты тестируют и отлаживают ее. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков во время прямой линии.

– Мобильное приложение для сервиса уже обновили. Почти на 100 процентов уверен, что успеем запустить услугу к началу учебного года, – добавил вице-губернатор в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, что оплачивать поминутную парковку нужно будет с начала второго часа стоянки. Но также внести средства за нее можно будет заранее. Если же автомобилисту придется уехать раньше, чем истечет все оплаченное время, то неистраченные средства вернутся на его виртуальный счет в приложении сервиса.

Ранее spb.kp.ru писала, что прием заявок на парковочные разрешения на Васильевском острове стартует 1 сентября.