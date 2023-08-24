Список льготников с правом на бесплатную парковку хотят расширить в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге планируют расширить перечень льготных категорий горожан, имеющих право на бесплатную парковку. Сейчас в него уже входят ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и бывшие узники концлагерей. Замыкают его владельцы электромобилей. О том, что список может пополниться, рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков во время прямой линии с местными жителями.

– По поручению главы города на Неве Александра Беглова такое право получат Герои РФ, Герои СССР, Герои труда и еще некоторые граждане, удостоенных различных государственных наград, – уточнил вице-губернатор во время эфира канале «Санкт-Петербург».

Предоставят льготы и для некоторых членов спецоперации. Постановление должно выйти до конца текущего года.

Ранее spb.kp,ru писала, что сервис поминутной парковки введут в Петербурге с 1 сентября.