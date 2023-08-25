550 новых автобусов поступит в Петербург в 2024 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Целых 550 новых автобусов поставят в городе на Неве в следующем, 2024 году. Среди нового общественного транспорта появится также порядка 100 электробусов. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург».

– В прошлом году в автопарк «Пассажиравтотранса» поступило 380 новых автобусов, в 2023 году – к 320-летию города – поступит еще 375 машин. А уже в следующем для Северной столицы привезут около 550 транспортных средств, – уточнил вице-гебрнатор во время эфира.

Для понимания проделываемой в Петербурге работы, чиновник привел некоторые данные по обновлению подвижного состава. Кирилл Поляков напомнил, что последняя масштабная его замена состоялась целых 20 лет назад – к 300-летию города на Неве. Тогда в город поставили немногим больше двухсот автобусов.