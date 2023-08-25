Пенсионеры могут бесплатно ездить на общественном транспорте Петербурга

Пенсионеры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионеры Северной столицы смогут бесплатно ездить на всех видах общественного транспорта. Для этого в правительстве города предусмотрена специальная мера поддержки в 726 рублей. Об этом во время прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург» заявил вице-губернатор Кирилл Поляков.

– Каждый достигший пенсионного возраста житель имеет право на единовременную ежемесячную выплату, которая полностью покрывает расходы на льготный проездной билет, – уточнил чиновник во время прямой линии с петербуржцами.

Зачисляются средства на счет вместе с пенсией. Если пенсионер не пользуется общественным транспортом по разным причинам – необходимые объекты инфраструктуры в пешей доступности – то он просто получает дополнительные 726 рублей. К слову, льготным проездным пользуется около половины горожан почтенного возраста. И положенная им мера поддержки четко прописана и структурирована в соцкодексе города на Неве.