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НовостиОбщество24 августа 2023 21:43

Пенсионеры могут бесплатно ездить на общественном транспорте Петербурга

Пожилые петербуржцы могут получать ежемесячную выплату на проездные
Элеонора КУРЮМОВА
Пенсионеры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Петербурга.

Пенсионеры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионеры Северной столицы смогут бесплатно ездить на всех видах общественного транспорта. Для этого в правительстве города предусмотрена специальная мера поддержки в 726 рублей. Об этом во время прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург» заявил вице-губернатор Кирилл Поляков.

– Каждый достигший пенсионного возраста житель имеет право на единовременную ежемесячную выплату, которая полностью покрывает расходы на льготный проездной билет, – уточнил чиновник во время прямой линии с петербуржцами.

Зачисляются средства на счет вместе с пенсией. Если пенсионер не пользуется общественным транспортом по разным причинам – необходимые объекты инфраструктуры в пешей доступности – то он просто получает дополнительные 726 рублей. К слову, льготным проездным пользуется около половины горожан почтенного возраста. И положенная им мера поддержки четко прописана и структурирована в соцкодексе города на Неве.