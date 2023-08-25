Подорожание ипотеки вызвало ажиотаж на рынке недвижимости в Петербурге

На рынке жилья в Петербурге наблюдается ажиотаж из-за подорожания ипотеки. Фото: Олег ЗОЛОТО

На рынке недвижимости в Петербурге наблюдается ажиотаж из-за подорожания ипотеки. Напомним, что в середине августа Центробанк РФ поднял ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов годовых, что привело к поднятию ставок по ипотеке на полтора-три процента. Жители Северной столицы начали торопиться приобрести квартиру по более выгодным условиям. Так, спрос на вторичное жилье вырос в полтора-два раза. Об этом пишет РБК.

- В риэлторских компаниях заметен рост обращений клиентов, которые, получив одобрение ипотеки по низкой ставке, торопятся с заключением сделок, - отметил вице-президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Валерий Виноградов.

Однако эксперты говорят, что спрос на недвижимость в скором времени упадет, вместе с этим снизится и стоимость квартир. Сейчас жилье из-за ажиотажа продают с наценкой в два-три процента, но уже в сентябре ожидается снижение до пяти процентов.