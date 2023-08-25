«Бороться с такими трудно»: Что вытворяют подростки в Янино под Петербургом

Подростки-мигранты, держащие в страхе поселок Янино, находятся под подпиской о невыезде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вымогательства, угрозы и избиение - такое поведение, по словам жителей поселка Янино под Петербургом, позволяет себе компания подростков. Агрессивные школьники держат весь поселок в страхе. Ситуацией заинтересовались правоохранители. Они установили основных нападавших. Оказалось, что все они из семей мигрантов. Несовершеннолетних задержали. Сейчас по решению суда они находятся под подпиской о невыезде. Об этом пишет РИА Новости.

В местных группах в соцсетях жители делятся фотографиями и видео, где группа подростков нападает на своих сверстников. Они никого не стесняются и открыто угрожают пустить в ход нож или огнестрельное оружие. Так, в один из случаев участник банды достал пистолет, поскольку его жертва не хотела отдавать футболку.

- Бороться с такими трудно - на замечания только огрызаются. Теперь страшновато ходить с ребенком на площадки, - поделился один из местных жителей с spb.kp.ru.

Отметим, что агрессивными подростками в Янино заинтересовался сам глава СК Александр Бастрыкин. Как итог, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с использованием оружия. Помимо этого, в поселке стало больше дежурить полицейских. Кроме того, сами местные жители организовали дружину, чтобы патрулировать улицы.

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