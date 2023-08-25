Атмосферный фронт принесет в Петербург 25 августа облака и тепло до +22 градусов

Облачная погода с теплом до +22 градусов будет в Петербурге 25 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжает держаться облачная, но достаточно комфортная погода. Солнце уже не так накаляет воздух. В пятницу, 25 августа, столбик термометра покажет от +20 до +22 градусов. Однако зонтики сегодня могут пригодиться, ведь местами в городе ожидаются дожди. Такой прогноз передал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня на погоду в Северной столице окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Он принесет обширные облачные поля и местами отметится кратковременными дождями, - указал синоптик.

Ветер подует с юга со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и составит 759 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

В субботу, 26 августа, в Северной столице температура не изменится и также окажется на уровне от +20 до +22 градусов. Вместе с этим погода порадует отсутствием дождей.