Турист размахивал пистолетом из окна машины и напугал петербуржцев

Турист размахивал пистолетом из окна машины в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Жительница Петербурга напугалась, когда, проезжая по Лиговскому проспекту, увидела в соседнем автомобиле мужчину, размахивающего пистолетом. Она позвонила в полицию, и хулигана спустя несколько часов задержали. Им оказался безработный 20-летний житель Волгоградской области. Парень рассказал, что приехал на свадьбу к сестре. Все произошло 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Я ни на кого дуло не направлял. Просто вытащил руку из окна, а в ней был пистолет. Ничего особенного этим показать не хотел. Вину признаю и сожалею, что кого-то мог напугать. Больше так делать не буду, - рассказал молодой человек в ходе допроса.

Пистолет оказался не боевым, а страйкбольным. Отметим, что такой вид оружия предназначен для игры, в нем используются пластиковые пули. Пистолет изъяли, а на нарушителя спокойствия завели уголовное дело о хулиганстве.