Запрет на движение и остановку ввели на пяти дорогах в центре Петербурга

Временные ограничения на движение машин введут на пяти дорогах в Петербурге с 25 по 31 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге с 25 по 27 августа проходит большое мероприятие «Дни Республики Башкортостан». В связи с этим на пяти дорогах в центре города введут временные ограничения. Однако некоторые из них продолжат действовать и после окончания праздника - до 31 августа. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Так, с 25 по 27 августа на участке Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка вводится запрет на остановку и движение транспорта. Аналогичные ограничения будут действовать с 25 по 31 августа в проезде вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

- Также остановка транспорта будет запрещена с 26 по 27 августа по нечетной стороне набережной реки Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта и по четной стороне набережной от Невского проспекта до Конюшенного переулка, - добавили в комитете.

Кроме того, с 26 по 27 августа для движения машин закроют четную сторону набережной реки Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка, Волынский переулок и набережную Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.