Двухлетний мальчик пережил клиническую смерть после удара током в Петербурге

Двухлетнего малыша госпитализировали в состоянии клинической смерти после удара током в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двухлетний мальчик пережил клиническую смерть из-за удара током в доме 1/94 по улице Маршала Тухачевского в Петербурге. Все произошло вечером 23 августа. Малыш остался без присмотра матери, гражданки Таджикистана, и добрался до переходника. Ребенок решил посмотреть, из чего состоит устройство, и принялся его разбирать. Однако прибор был подключен в сеть, поэтому мальчика ударило током. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Ребенка госпитализировали в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в состоянии клинической смерти. Медики решили поместить малыша в отделение реанимации и анестизологии.

- Согласно справке из больницы, у мальчика была электротравма передней грудной стенки, состояние после клинической смерти, постреанимационная болезнь, осложнение в виде синдрома полиорганной недостаточности и отек мозга, - добавил источник.