Тепло до +23 градусов ожидается в Петербурге в начале осени

Начало осени в Петербурге порадует теплом до +23 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лето стремительно близится к своему завершению. Но тепло никуда не уйдет из Петербурга даже в начале осени. Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в первые выходные сентября температура будет держаться на уровне от +20 до +23 градусов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

- Первые выходные осени, предварительно, могут быть примерно такими же, как и последние выходные лета. Пусть температура воздуха в ночные часы все ниже, а день все короче, но дневная температура в нашем регионе еще продолжит держаться в районе +20…+23 градусов, - отметил синоптик.

Ночами в Северной столице холодает. Столбики термометров начнут показывать от +10 до +15 градусов. А в Ленобласти будет еще холоднее - от +3 до +8 градусов.

Напомним, что последние летние выходные также окажутся довольно теплыми. Температура будет в пределах +21…+23 градусов. Кроме того, погода порадует петербуржцев отсутствием дождя и сильного ветра.