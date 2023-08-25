Самый старый и крупный рыбокомбинат Петербурга признали банкротом

Суд Петербурга признал банкротом Рыбообрабатывающий комбинат №1. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Старейший и крупнейший в Петербурге Рыбоперерабатывающий комбинат №1 признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство. Такое решение вынес арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Как следует из карточки дела, рыбокомбинат обратился в суд с заявлением о признании его банкротом еще в ноябре 2022 года. Причиной этому послужили претензии от 28 кредиторов на общую сумму более 3,8 млрд рублей. А завод не мог оплатить долги из-за роста себестоимости продукции и снижения спроса.

- Признать открытое акционерное общество «Рыбоперерабатывающий комбинат №1» несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении ОАО конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 16 февраля 2024 года, - говорится в решении суда.

Отметим, что на рыбокомбинате перерабатывают и консервируют рыбную продукцию под несколькими брендами. У холдинга есть шесть дочерних предприятий, некоторые из которых также стали фигурантами банкротных дел.