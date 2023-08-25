Террористке Дарье Треповой* продлили арест до декабря за взрыв в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский

Дарье Треповой* продлили арест до 2 декабря по делу о взрыве в кафе в Петербурге. Фото: СК

Террористке Дарье Треповой* продлили арест до 2 декабря. Такое решение вынес Басманный суд Москвы. Напомним, что девушка обвиняется во взрыве в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

- 25 августа 2023 года постановлением Басманного районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей обвиняемой Дарье Треповой* на три месяца, а всего до семи месяцев двадцати девяти суток, то есть до 2 декабря 2023 года, - говорится в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Отметим, что теракт произошел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. Из-за взрыва также пострадали более 40 человек. По версии следствия, Трепова* пронесла в здание статуэтку в виде бюста военкора, в котором находилась взрывчатка. Подозреваемую задержали спустя несколько дней после случившегося и увезли в Москву. В начале июля ей продлевали арест до 2 сентября.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов в России.