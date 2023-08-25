Турчак: Выдвижение от партии - это не только права, но и множество обязанностей

Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с главами регионов. Фото: пресс-служба EP.

Как сообщает сайт ER.ru, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с главами регионов - лидерами партийных списков на региональных выборах. Участие в ней приняли секретарь Генсовета Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев.

Андрей Турчак отметил, что выдвижение от партии дает свои преимущества и накладывает ответственность.

- Ко всем нашим кандидатам предъявляем высокие требования - от участия в предварительном голосовании, и победы в нем, до выполнения обязательств перед жителями, - отметил он. - Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах.

Сегодня по всей стране собрано уже более 860 тысяч предложений и проведены десятки тысяч встреч с жителями.

- Вовлечение людей в решение актуальных для регионов и муниципалитетов задач - ключевой показатель эффективности партии, - подчеркнул Андрей Турчак.

Фото: пресс-служба EP.

Также Дмитрий Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к партии.

- Люди должны видеть, что позитивные результаты стали итогом нашей работы. Здесь не надо скромничать. Но надо и признавать недочеты, корректировать планы, - отметил он.

Главной задачей на следующий финансовый год назвали полное обеспечение всех финансовых обязательств страны, которые предусмотрены в народной программе партии, а также продолжение проектов, которые определяют качество жизни.

- Один из важнейших приоритетов для нас - это помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, выполнение всех гуманитарных миссий, которые на себя взяла партия, - напомнил Председатель партии. - Прошу к этому относиться максимально ответственно. Партия с первых дней спецоперации ведет работу и на передовой.

При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что вся страна живёт в режиме «Все для фронта, всё для Победы», но и текущие проблемы надо решать.

- Они от нас никуда не уйдут, - сказал Дмитрий Медведев. - Даже несмотря на то, что сейчас особый этап жизни нашей страны. Люди ждут решения и обычных текущих гражданских проблем. В сфере образования, здравоохранения, жилищного строительства, культуры. Нужно двигаться вперед. И приложить все усилия, чтобы решать социально-экономические задачи. Только в этом случае нашу партию ждет успех на выборах. А он нам нужен. И мы отлично понимаем, что успех на земле, формирует и успехи на фронте.

Итоги реализации программы «Единой России» и партийных проектов в социальной сфере, экономике, энергетике, здравоохранении и культуре представили действующие губернаторы. Они отметили, что жители высоко оценивают работу партии.

Фото: пресс-служба EP.

Председатель партии поблагодарил глав субъектов, которые уже не первый год руководят регионами и отделениями «Единой России».

- Спасибо вам за помощь людям, - сказал Дмитрий Медведев. - И в особенности - за поддержку тех, кто находится на переднем крае специальной военной операции, и их семей. Это большая и ответственная работа, которая сейчас очень важна.

В заключение он подчеркнул, что сторонники «Единой России» на осенних выборах станут основой для работы на президентской кампании в 2024 году.

- Нужно будет уделить пристальное внимание взаимодействию с избирателями, повысить в их глазах престиж партии. Уверен - вы сделаете все возможное, чтобы добиться весомых, неоспоримых результатов в ходе голосования, - сказал он.

Напомним, в Единый день голосования пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней - 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске - мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области - по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике - по одномандатному округу №16, в Красноярском крае - по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56.