Владелец петербургской косметической компании начнет выпускать сидр

Владелец петербургской косметической компании решил выпускать собственный яблочный сидр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владелец петербургской косметической компании Levrana Леонид Леврана решил запустить производство яблочного сидра. Для этого он выбрал площадку в Псковской области. Только до конца 2023 года бизнесмен планирует выпустить 165 тысяч литров этого алкогольного напитка, а в 2024 году нарастить мощность до 500 тысяч литров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

- Инвестиции в запуск производства составят 120 млн рублей. Под проект купили здание в деревне Изборск в Псковской области, которое реконструируют. Прилегающий к производству участок позволяет построить еще один цех сопоставимой мощности, - рассказал Леонид Леврана.

Предприниматель уточнил, что напиток будет выпускаться под брендом «Сидр Леонида Леврана». Его будут поставлять в алкогольные бутики и рестораны. Предположительная стоимость одной бутылки объемом 0,75 литра составит 800-900 рублей.