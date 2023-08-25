Петербуржца заподозрили в убийстве своей 85-летней матери из-за пенсии

Петербуржца заподозрили в убийстве пожилой матери в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Труп 85-летней женщины нашли в доме 114/1 по Гражданский проспекту. Оказалось, что пенсионерку до смерти забили. Об этом говорят множественные гематомы на ее теле. А страшнее всего, что к убийству может быть причастен 51-летний сын погибшей. По версии правоохранителей, он вместе с возлюбленной напал на старушку из-за того, что она не хотела отдавать пенсию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 24 августа в 20:13 в полицию Калининского района поступило сообщение от 61-летнего мужчины о том, что в квартире он обнаружил труп своей 85-летней матери. На теле пожилой женщины полицейские обнаружили множественные гематомы, - говорится в сообщении ведомства.

В тот же вечер второго сына погибшей и его 42-летнюю возлюбленную доставили в отдел полиции для разбирательства. Сейчас правоохранители выясняют, действительно ли пара имеет отношение к гибели пенсионерки. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.