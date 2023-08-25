Трехлетний мальчик обварился в кипятке, уронив на себя чайник в Петербурге

Трехлетнего мальчика увезли в больницу Петербурга с ожогами из-за опрокинутого чайника с кипятком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трехлетнего мальчика госпитализировали в больницу с серьезными ожогами из квартиры на проспекте Маршака в Петербурге. Оказалось, что он ненадолго остался без присмотра взрослых и опрокинул на себя чайник. К несчастью, он был полон кипятка. Все произошло 23 августа. Об этом пишет «Мойка78».

- Врачи в больнице диагностировали у маленького пациента термические ожоги 23 процентов тела второй степени. Горячая вода повредила мальчику лицо, шею, грудь, живот и руки. Его поместили в отделение реанимации, - передает источник.

Известно, что семья, в которой воспитывается малыш, полная и не состоит на учете.

Напомним, что похожая ситуация произошла в конце июня в Парголово. Тогда семимесячный малыш также обварился из-за опрокинутого на себя чайника с кипятком. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.