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НовостиПроисшествия25 августа 2023 11:50

Трехлетний мальчик обварился в кипятке, уронив на себя чайник в Петербурге

Трехлетний мальчик уронил на себя чайник с кипятком и попал в больницу в Петербурге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Трехлетнего мальчика увезли в больницу Петербурга с ожогами из-за опрокинутого чайника с кипятком.

Трехлетнего мальчика увезли в больницу Петербурга с ожогами из-за опрокинутого чайника с кипятком.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трехлетнего мальчика госпитализировали в больницу с серьезными ожогами из квартиры на проспекте Маршака в Петербурге. Оказалось, что он ненадолго остался без присмотра взрослых и опрокинул на себя чайник. К несчастью, он был полон кипятка. Все произошло 23 августа. Об этом пишет «Мойка78».

- Врачи в больнице диагностировали у маленького пациента термические ожоги 23 процентов тела второй степени. Горячая вода повредила мальчику лицо, шею, грудь, живот и руки. Его поместили в отделение реанимации, - передает источник.

Известно, что семья, в которой воспитывается малыш, полная и не состоит на учете.

Напомним, что похожая ситуация произошла в конце июня в Парголово. Тогда семимесячный малыш также обварился из-за опрокинутого на себя чайника с кипятком. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.