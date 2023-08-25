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НовостиПроисшествия25 августа 2023 12:11

Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за травмы в ДТП с автобусом в Петербурге

Пенсионерка отсудила с водителя автобуса 500 тысяч рублей за наезд на нее в Петербурге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Пожилая петербурженка отсудила с водителя автобуса 500 тысяч рублей за травмы в ДТП.

Пожилая петербурженка отсудила с водителя автобуса 500 тысяч рублей за травмы в ДТП.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургская пенсионерка получила серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии с автобусом. Водитель не затормозил перед женщиной и наехал на нее. Пожилой даме пришлось долго восстанавливать здоровье. Поэтому она обратилась с иском в суд о возмещении морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Водитель автобуса проявил легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке, не затормозил перед пенсионеркой, в результате чего женщина получила множественные травмы головы, туловища и конечностей, что расценивается как тяжкий вред здоровью, - уточнили в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования. Водитель автобуса выплатил пострадавшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Отмечается, что по факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело.