Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за травмы в ДТП с автобусом в Петербурге

Пожилая петербурженка отсудила с водителя автобуса 500 тысяч рублей за травмы в ДТП. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургская пенсионерка получила серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии с автобусом. Водитель не затормозил перед женщиной и наехал на нее. Пожилой даме пришлось долго восстанавливать здоровье. Поэтому она обратилась с иском в суд о возмещении морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Водитель автобуса проявил легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке, не затормозил перед пенсионеркой, в результате чего женщина получила множественные травмы головы, туловища и конечностей, что расценивается как тяжкий вред здоровью, - уточнили в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования. Водитель автобуса выплатил пострадавшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Отмечается, что по факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело.