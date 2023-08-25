Средняя зарплата в Петербурге составила почти 92 тысячи рублей

Средняя номинальная зарплата в Петербурге превысила 91 тысячу рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Средняя номинальная зарплата в Петербурге по итогам первой половины 2023 года составила 91,95 тысячи рублей. А к концу года, согласно прогнозу, она и того должна достигнуть 94,8 тысячи рублей. Такие данные во время заседания в рамках «нулевых чтений» бюджета города на ближайшие три года привел глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

- В прогнозируемом периоде, 2024-2026 годы, средний темп прироста зарплат составит 8 процентов, а рост реальных доходов населения - 2 процента, - добавили в пресс-службе комитета.

Отметим, что ранее в Петростате рассказали о средней зарплате в Северной столице к середине лета. Так, по подсчетам специалистов, с мая по июнь она выросла на 8,4 процента, превысив 100 тысяч рублей. Самый высокий доход был отмечен у работников финансовой и страховой сфер.