Завод Heineken в Петербурге продали за один евро

Следом за Heineken уйдет и Amstel. Тоже за один евро? Фото: Олег ЗОЛОТО

Нидерландская пивная компания Heineken продала семь своих заводов в Петербурге и других городах в России за один евро, а потеряла от сделки миллионы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- Сделка повлечет за собой ожидаемый убыток в размере 300 миллионов евро, - отметили голландцы.

Выход пивоваренной компании из России начался еще в марте 2022 года. Но только сейчас голландцам удалось оформить сделку. Цена покупки бизнеса – 1 евро за 100% акций. Семь заводов по производству пенного в Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске и все оставшиеся активы перейдут к группе «Арнест». Ставропольская компания производит упаковку, косметику и хозяйственно-бытовые товары. Новый владелец пообещал 1800 российским сотрудникам Heineken рабочие места на ближайшие три года.

Кроме того, Heineken сообщил, что в течение шести месяцев бренд Amstel тоже перестанут производить.