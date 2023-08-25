Жителя Ленобласти обвинили в смертельном ДТП с автобусом на трассе «Нарва»

Водитель фуры протаранил пассажирский автобус на трассе «Нарва» в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

В октябре прошлого года на трассе «Нарва», ведущей из Петербурга в Эстонию, произошло смертельное ДТП. Там, 51-летний водитель фуры выехал на встречку и на полном ходу влетел в пассажирский автобус. Из-за этого один из пассажиров погиб. На водителя большегруза завели дело, а накануне ему предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Жителя региона, управлявшего самосвалом, обвинили в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи также установили, что мужчина, находясь за рулем большегруза, превысил скорость. Из-за аварии пострадали также водитель автобуса и еще один пассажир. Их здоровью причинили тяжкий вред. Сейчас уголовное дело направили в Кингисеппский городской суд Ленобласти. Там его рассмотрят по существу.