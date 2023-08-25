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НовостиОбщество25 августа 2023 14:43

Совет законодателей Москвы раскритиковал поправки ЗакСа Петербурга по реновации

Комиссия по жилищной политике СЗ дала отрицательное заключение
Элеонора КУРЮМОВА
Комиссия по жилищной политике СЗ дала отрицательное заключение

Комиссия по жилищной политике СЗ дала отрицательное заключение

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комиссия по жилищной политике столичного Совета законодателей раскритиковала проект федеральной инициативы Законодательного собрания Петербурга. Депутаты ранее вносили поправки в положения проекта о комплексном развитии территорий (КРТ). Соответствующее заключение появилось на сайте Государственной Думы накануне.

– Решением комиссии рекомендовано не вносить проект законодательной инициативы, связанной с обеспечением прав граждан при комплексном развитии территорий, в Госдуму, — говорится в опубликованному документе.

Напомним, что в свете новых предложений планировалось пересмотреть нормы градостроительства. Так, на повестке дня оказались вопросы общедомового голосования, высотности и плотности застройки. К слову, активисты, выступающие против закона о КРТ также не собираются сдавать свои позиции.