Совет законодателей Москвы раскритиковал поправки ЗакСа Петербурга по реновации

Комиссия по жилищной политике СЗ дала отрицательное заключение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комиссия по жилищной политике столичного Совета законодателей раскритиковала проект федеральной инициативы Законодательного собрания Петербурга. Депутаты ранее вносили поправки в положения проекта о комплексном развитии территорий (КРТ). Соответствующее заключение появилось на сайте Государственной Думы накануне.

– Решением комиссии рекомендовано не вносить проект законодательной инициативы, связанной с обеспечением прав граждан при комплексном развитии территорий, в Госдуму, — говорится в опубликованному документе.

Напомним, что в свете новых предложений планировалось пересмотреть нормы градостроительства. Так, на повестке дня оказались вопросы общедомового голосования, высотности и плотности застройки. К слову, активисты, выступающие против закона о КРТ также не собираются сдавать свои позиции.