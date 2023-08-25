Разыскиваемую за кражу 700 тысяч рублей мошенницу поймали в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции Республики Адыгея задержали в Северной столице 35-летнюю землячку. Женщина более двух лет находилась в федеральном розыске за мошенничество. В 2021 году злоумышленница представилась жительнице региона сотрудницей правоохранительных органов и обманом украла 799 тысяч рублей. Об этом пишет «МВД Медиа».

– Женщина рассказала, что у ее землячки могут возникнуть большие проблемы с законом. Но она может помочь в их решении. Конечно, не за бесплатно, – уточнили авторы информационного портала.

Испуганная жительница республики поверила мошеннице и во время одной из встреч передала злоумышленнице крупную сумму денег, а также свою кредитную карту. Всего подозреваемая по делу похитила порядка 700 тысяч рублей. На нее возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.