Главой Объединенной судостроительной компании Петербурга стал Андрей Пучков. Фото: www.aoosk.ru

Заместитель председателя правительства России Денис Мантуров представил кандидатуру нового генерального директора «Объединенной судостроительной компании». Главой акционерного общества назначили Андрея Пучкова. Об этом сообщили в пресс-службе «ОСК».

– Уверен, что богатый опыт нового гендиректора и четкое понимание целей и задач, стоящих перед судостроительной отраслью, стабилизируют финансовое состояния крупнейшего российского холдинга. Поэтому, как говорят моряки, желаю «семи футов под килем», – рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он также сообщил об утверждении нового состава совета директоров корпорации. Соответствующие распоряжения уже подписали в Росимуществе.

Мантуров отдельно поблагодарил экс-гендиректора Алексея Рахманова за долгую плодотворную работу в ОСК. Именно под его руководством корпорация вышла на ритмичный темп работы.