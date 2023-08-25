Петербуржцы собрали тонну кормов и вещей для пострадавшего в пожаре приюта. Фото: t.me/krgv_live

В Петербурге чуть больше недели назад вспыхнул мощный пожар на территории приюта для бездомных собак. Четыре пса погибли, а 30 животных спасли. Для пострадавших воспитанников сгоревшей «Ильинки» жители Петербурга собрали около тонны кормов и вещей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

– Точку сбора организовали в поликлинике №107. Неравнодушные жители на протяжении двух недель приносили сухой и влажный корм, наполнители, постельное белье, медикаменты, лакомства и игрушки для питомцев, – уточнили в пресс-службе организации.

Как сообщили в местной администрации, вся помощь уже доставлена в приют. Через несколько дней пункт сбора переедет в стоматологическую поликлинику № 32, расположенную на проспекте Наставников. Собранную помощь также доставят в другие приюты.