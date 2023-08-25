Колумбиец пытался незаконно провезти в «Пулково» колье стоимостью 2,6 млн рублей. Фото: пресс-служба СЗТУ

Сотрудники Пулковской таможни накануне задержали гражданина Республики Колумбия. Мужчина пытался незаконно провезти колье стоимостью более 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного ведомства.

– Золотое украшение с бриллиантовыми вставками нашли в багаже одного из иностранных пассажиров. Теперь мужчину подозревают в контрабанде, – рассказали в пресс-службе региональной таможни.

Мужчина прибыл в Петербург из Боготы, выбрал «зелёный» коридор, заявив об отсутствии товаров для декларирования. Но во время проверки специалисты нашли драгоценность.

К слову, если правоохранители докажут вину путешественника, то ему грозит вполне реальный срок. Длительность наказания варьируется от трех до семи лет. Кроме того, иностранцу могут назначить миллионный штраф.

Ранее spb.kp.ru писала, что пассажирку из Узбекистана задержали с десятью килограммами наркотиков в Пулково.