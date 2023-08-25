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НовостиОбщество25 августа 2023 17:36

Первый в России локомотив с электродвигателями представили в Петербурге

Новый транспорт показали на салоне «PRO//Движение.Экспо»
Элеонора КУРЮМОВА
Первый в России локомотив с электродвигателями представили в Петербурге.

Первый в России локомотив с электродвигателями представили в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый российский контактно-аккумуляторный электровоз продемонстрировали на салоне «PRO//Движение.Экспо», открывшемся 25 августа в Петербурге. Новый локомотив представил Новочеркасский электровозостроительный завод. На мероприятии собрались представители более 700 предприятий Северной столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский.

– Впервые за свою историю салон проходит в Петербурге. На мероприятие приехали семь тысяч специалистов отрасли, – уточнил депутат.

Он также сообщил, что на салоне представили и технологичные разработки китайских компаний.

Кстати, новый электровоз предназначен для работы в депо и на пассажирских вокзалах крупных станций, где нежелательно использование дизельных двигателей. Преимущество состава – отсутствие нужды в специальной инфраструктуре для него.