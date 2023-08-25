Без вести пропавшего 24-летнего петербуржца ищут неделю. Фото: «ЛизаАлерт»

В Петербурге волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут без вести пропавшего 24-летнего местного жителя. Мужчина ушел из дома 19 августа и не вернулся.Спустя неделю его местоположение по-прежнему остается неизвестным. Об этом сообщили добровольцы в своем официальном сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились спасатели к неравнодушным петербуржцам.

К публикации волонтеры прикрепили ориентировку. На ней они указали рост около 192 сантиметров, нормальное телосложение, карего цвета глаза и темно-русые волосы. В день исчезновения, как сообщили близкие пропавшего, мужчина был одет в белую рубашку с синими полосками, белую футболку, шорты в клетку и белые кроссовки. Житель Северной столицы носит щетины или бороду.

Всю известную информацию можно сообщить на телефоны горячей линии 112 или 8 800 700 54 52.