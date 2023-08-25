Петербург получил 535 тысяч вакцин от гриппа. Фото: Артем КИЛЬКИН

На фармацевтическую базу Петербурга доставили вакцину от гриппа. Всего в город на Неве поступило 535 тысяч доз. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

– На базу поступил препарат «Совигрипп» в количестве более 400 тысяч доз. Кроме того, подвезли и лекарство «Ультрикс квадри». Его поставили более 135 тысяч доз, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в комздраве, уже на следующей неделе – начиная с 28 августа – вакцину развезут по поликлиникам всех районов города. После того, как медучреждения ее получат, все желающие смогут привиться от гриппа. К слову, в Северной столице откроются и мобильные пункты вакцинации. На этом федеральные поставки препарата от гриппа не закончатся. Их будут постепенно подвозить в Петербург.

Ранее spb.kp.ru писала, что коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до конца 2023 года.