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НовостиЗдоровье25 августа 2023 19:35

Петербург получил 535 тысяч вакцин от гриппа

Скоро в городе начнется вакцинация от сезонной болезни
Элеонора КУРЮМОВА
Петербург получил 535 тысяч вакцин от гриппа.

Петербург получил 535 тысяч вакцин от гриппа.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На фармацевтическую базу Петербурга доставили вакцину от гриппа. Всего в город на Неве поступило 535 тысяч доз. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

– На базу поступил препарат «Совигрипп» в количестве более 400 тысяч доз. Кроме того, подвезли и лекарство «Ультрикс квадри». Его поставили более 135 тысяч доз, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в комздраве, уже на следующей неделе – начиная с 28 августа – вакцину развезут по поликлиникам всех районов города. После того, как медучреждения ее получат, все желающие смогут привиться от гриппа. К слову, в Северной столице откроются и мобильные пункты вакцинации. На этом федеральные поставки препарата от гриппа не закончатся. Их будут постепенно подвозить в Петербург.

Ранее spb.kp.ru писала, что коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до конца 2023 года.