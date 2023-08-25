Движение частично ограничат в пяти районах Петербурга с 27 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пяти районах Петербурга ограничат движение транспорта из-за ремонта. Временные изменения затронут Адмиралтейский, Невский, Кировский, Пушкинский и Петроградский районы. Об этом сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

– Движение ограничат по Рижскому проспекту, переулку Лодыгина, Курляндской улице, Ревельскому переулку. Также в Адмиралтейском районе будут менять покрытие от площади Стачек до бульвара Новаторов и от улицы Лени Голикова до Подводника Кузьмина, – уточнили в пресс-службе организации.

В Невском районе закроют дорогу от площади Бехтерева до улицы Дудко, проспекту Елизарова, улице Ольги Берггольц, Ткачей и Крупской. С 28 по 29 августа ограничат сквозной проезд транспорта по Петроградской набережной через перекресток с улицей Куйбышева. Объехать можно будет через улицу Чапаева, Большую Монетную и Каменноостровский проспект.

Все ограничения движения транспорта уже доступны на карте на сайте ГАТИ.