Более 850 тысяч бюджетных мест открылось в секциях допобразования Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург стал лидером России в дополнительном образовании. В Северной столице кружки посещают 80 процентов детей от пяти до 18 лет. В новом учебном откроют более 850 тысяч бюджетных мест в секциях города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Правительство города поддерживает новые проекты и программы в сфере детского творчества. С 1 сентября откроется 59 отделений дополнительного образования в школах и домах детского творчества в Курортном районе. Также реализуют около 20 тысяч программ, – отметил губернатор Александр Беглов.

В Петербурге работает 17 центров цифрового образования «Инфинити», пять IT-кубов, три школьных Кванториума и Академия цифровых технологий. Записаться в кружки и секции можно через порталы «Навигатор дополнительного образования детей» и Госуслуг, либо непосредственно в учреждениях дополнительного образования.