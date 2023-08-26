СПбГУ повысил ценники на проживание в студенческих общежитиях

В месяц студенты будут платить 1-2 тысячи за базовый комфорт, и от 3 до 11 за повышенный. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербургском государственном университете повысили цены на проживание в общежитиях. Изменения коснутся первокурсников, поступающих в вуз в этом году. О переменах сообщает официальный приказ на сайте университета от 23 августа.

- Размер платы устанавливается с учетом необходимости компенсации СПбГУ за счет собственных средств дефицита в оплате коммунальных услуг и услуг по содержанию общежитий в связи со значительным превышением их действительной стоимости над объявленной стоимостью проживания обучающихся, - говорится в приказе.

Согласно документу, все комнаты теперь поделятся на категории базового и повышенного комфорта. За первую бюджетники будут платить 1000 рублей в месяц, а контрактники - 2000 рублей. За возможность жить в комнате со свежим ремонтом или с отсутствием соседей предлагается платить от 3200 до 11 000 рублей в месяц. Все зависит от конкретного общежития. Самыми дорогими корпусами оказались Дом студента на улице Шевченко, 25 корпус 1 и общежитие студентов факультета менеджмента на Санкт-Петербургском шоссе, 109.

К слову, студенческий совет университета на изменения не отреагировал.