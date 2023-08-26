Лето еще не ушло: Синоптик пообещал Петербургу теплую субботу без осадков

По Ленобласти еще могут пройти небольшие дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суббота, 26 августа, будет для Петербурга теплой, солнечной и сухой. А вот в Ленобласти могут пройти кратковременные дожди. Такой прогноз на день сделал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, южная половина области останется под влиянием атмосферного фронта. Он будет ответственным за облачность и осадки. А вот северная часть региона останется сухой - над ней уже встал гребень скандинавского антициклона. Воздух в области прогреется до +18...+23 градусов.

Что до Петербурга, то Леус пообещал ему теплый летний день. Стоит воспользоваться шансом погреться под солнышком!

- В Санкт-Петербурге без существенных осадков. Температура воздуха +21…+23°, - рассказал синоптик.

Ветер разгонится до 4-9 м/с и подует с северо-востока. Атмосферное давление почти не будет меняться - оно составит 760 мм рт. ст. В воскресенье ожидается похожая погода.