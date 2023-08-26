В Петербурге раскрыли дело об убийстве женщины 20-летней давности

Увы, сроки давности у дела истекли, поэтому задержанному не избрали никакой меры пресечения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полиции Петербурга смогли раскрыть дело об убийстве, которое 20 лет лежало в архивах. Подозреваемых в ужасном преступлении не могли найти все эти два десятка лет. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

История берет начало из 2003 года. Тогда, 11 февраля, на улице у дома №71 по Благодатной улице нашли труп 45-летней женщины. Тело было исколото и изрезано ножом в области груди и шеи. Полиция возбудила дело об убийстве, однако спустя год следствие застопорилось - не удалось найти ни одного подозреваемого.

- 24 августа 2023 года предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено, задержан 54-летний петербуржец, признавшийся в содеянном, - рассказали в ведомстве.

Подозреваемого в убийстве мужчину нашли сотрудники опергруппы уголовного розыска, его задержали на Краснопутиловской улице. Однако справедливость восторжествовать не смогла: никакой меры пресечения мужчине не выбрали, поскольку сроки давности у дела истекли.