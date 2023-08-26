Пьяная женщина убила табуреткой мать своего сожителя на Светлановском проспекте

Женщина уже задержана. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткая семейная драма произошла в квартире на Светлановском проспекте, 72. Вечером 24 августа в полицию позвонил 62-летний житель Петербурга - он нашел свою 85-летнюю мать мертвой в той самой квартире. Тело было усыпано гематомами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, к гибели пенсионерки оказалась причастна 43-летняя сожительница мужчины. Подозреваемую в убийстве задержали в тот же вечер «по горячим следам». Полиция предполагает, что женщина изрядно приняла на грудь, после чего повздорила с пожилой матерью возлюбленного. Конфликт так разгорелся, что в ход пошли подручные кухонные орудия.

- Женщина нанесла матери своего сожителя удар табуретом по голове, - уточнили в ведомстве.

Полиция возбудила дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина задержана.