В Петергофе строится новый корпус кадетского комплекса СК РФ

К реставрации исторических корпусов приступили год назад. Фото: Минобороны РФ

В Петергофе полным ходом идут строительные работы - там возводят новый корпус Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК РФ. Военные строители Минобороны России не только возводят здания с нуля, но и реставрируют исторические объекты, которые приспособят под нужды будущего учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Известно, что на территории комплекса будет учебный корпус с большим актовым залом, столовой и спорткомплексом, а также общежитие на 420 учащихся. В то же время продолжается реконструкция исторических корпусов академии СК на набережной реки Мойки, рядом с садом дворца Юсуповых.

- К работам по реставрации зданий военные строители приступили летом 2022 года. Перед ними стоит задача реконструировать четыре корпуса, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Строители стараются воссоздать исторический облик комплекса, но при этом оснащение у него будет современным.