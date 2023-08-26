Приезжий из Средний Азии семь лет насиловал мальчика из Петербурга

О страданиях мальчика в полицию сообщил его отец. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уроженца Средней Азии задержали в Петербурге по подозрению в педофилии. Мужчина семь лет мучил маленького мальчика действиями насильственного характера. Об этом сообщил источник АН «Оперативное прикрытие».

По данным агентства, об этом ужасе узнал 45-летний отец мальчика. 25 августа мужчина заявил в полицию о том, что 54-летний мигрант неоднократно приставал к его сыну с 2016 по 2023 год. Сейчас пострадавшему ребенку 13 лет, его семья считается полной и благополучной, она не состоит на учете.

Приезжего оперативно задержали вечером того же дня на Большой Озерной улице и доставили в камеру.

- Материал передан следователям. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметили в агентстве.

Кем приходится мигрант семье и откуда он мог знать мальчика, пока не уточняется. Также неизвестно, каким образом вскрылся этот страшный факт.