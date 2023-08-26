В Петербурге арестовали мигранта, целовавшего девочку на детской площадке

Под стражей мужчина проведет два месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Московском районном суде Петербурга арестовали гостя из Средней Азии - мужчина приставал к несовершеннолетней девочке. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Как утверждают следователи, 23 августа Мухаммадкодир М. пристал к маленькой девочке, игравшей на детской площадке у дома №71 по Пулковскому шоссе. Мужчина дважды поцеловал ребенка, хотя прекрасно знал, сколько ему лет. Вскоре мерзавца задержали, но он не признал свою вину.

- 24 августа мужчине было предъявлено обвинение. Вину он не признал, - отметили в пресс-службе.

Теперь мужчина - фигурант уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. По этой статье ему может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы. Следствие попросило суд о заключении мигранта под стражу, так что под наблюдением правоохранителей он проведет два месяца.