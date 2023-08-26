«Зенит» разгромил екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура РПЛ

Игра состоялась на "Газпром Арене". Фото: Олег ЗОЛОТО

Футбольная команда «Зенит» разгромила клуб «Урал» в шестом матче Российской премьер-лиги. Петербуржцы обыграли соперников из Екатеринбурга со счетом 4:0 на «Газпром Арене».

Счастливые мячи забили нападающие Иван Сергеев и Матео Кассерра и полузащитник Клаудиньо. Причем Кассерра отличился двойным попаданием ворота, за что его признали лучшим игроком матча. Финальный гол был именно за ним.

- Хорошая игра, хороший результат. Рад за команду,- заявил тренер команды Сергей Семак на пресс-конференции после матча.

По словам самих игроков, настрой на игру у них был особенный, поскольку чемпионат стартовал для сине-бело-голубых не так уж удачно. Сначала команда потеряла очки в матче с «Ростовом», затем футболисты плохо показали себя в матче с «Динамо». Желание победить помогло уверенно провести игру. Впереди у «Зенита» Кубок и игра с ЦСКА.