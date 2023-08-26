Губернатор поздравил садоводов Петербурга с профессиональным праздником

День садовода в России отмечают 26 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил садоводов с профессиональным праздником. 26 августа в России отмечают день специалистов, заботящихся о растениях. Поздравление градоначальника передала пресс-служба администрации Петербурга.

Беглов напомнил, что город стоял у истоков массового садоводческого движения - первые садоводства здесь возникли после Великой Отечественной войны.

- Петербуржцы участвуют в конкурсах, выставках, ярмарках, где удивляют выращенными в наших широтах виноградом, арбузами и дынями, - похвалил земляков губернатор.

Сейчас посвящают себя садам 2,5 млн петербуржцев, а город старается о них заботиться. В садоводческих массивах строят и реконструируют инженерную инфраструктуру, следят за пожарной безопасностью, прокладывают дороги. Петербург первым в России организовал бесплатную медпомощь в своих садоводствах - сейчас там работает 51 медпункт.