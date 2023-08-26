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НовостиПроисшествия26 августа 2023 17:12

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело против приезжих разбойников

Глава СК поручил возбудить дело против мигрантов, избивших и обокравших мужчину
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
За делом будут следить в центральном аппарате следкома.

За делом будут следить в центральном аппарате следкома.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин снова заинтересовался петербургскими новостями. Следователь поручил возбудить дело против мигрантов, как только вычитал в СМИ информацию об их противоправных действиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин обратил внимание на случай нападения приезжих граждан на жителя Петербурга. Мигранты набросились на мужчину, избили его и отобрали смартфон и банковские карты. Скрывшись с места, разбойники воспользовались «добычей» и списали с карточки немалые суммы. Теперь по поручению Бастрыкина будет возбуждено дело о разбое, а мигрантов начнут разыскивать.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, - уточнили в пресс-службе.

Ход дела взяли на контроль в центральном аппарате следкома.