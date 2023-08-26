Динамический показ старинных паровозов устроили на Балтийском вокзале

Уникальный паровоз, работавший еще при царе - самый интересный экспонат выставки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Редкое зрелище довелось увидеть гостям динамической выставки на Балтийском вокзале. В рамках Международного железнодорожного салона петербуржцам устроили день открытых дверей - горожанам показали старинные паровозы в движении. То, что представляли важным гостям и представителям различных компаний на деловой части салона, передали в народ.

- В программе: 13 локомотивов прошлого века, 10 из них – паровозы. По стальному подиуму пройдет «ветеран» Великой Отечественной войны серии Эу, последний серийный пассажирский паровоз П36, - сделали анонс в пресс-службе РЖД.

Все паровозы восстановили до рабочего состояния, поэтому они охотно гудят и эффектно пыхтят. Покажут зрителям и самую уникальную машину - паровоз серии «мягкий знак», которая работала еще при царе! Компактный локомотив разработали в XIX веке и эксплуатировали аж до 1970 года.

Кроме выставки петербуржцы могут посетить мастер-классы и лекции про паровозо- и вагоностроение в здании Музея железных дорог России.