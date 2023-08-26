Следком Петербурга проверяет информацию о воспитательнице, ударившей детсадовца

Мальчик пожаловался родителям на агрессивную воспитательницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил коллегам из Петербурга проверить слух об агрессивной воспитательнице и противоправных действиях, которые она совершила. В СМИ сообщалось о том, что женщина ударила маленького воспитанника.

- По данному факту следственными органами СК России по Петербургу проводится процессуальная проверка, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Городское управление обязали доложить о ходе проверки и установить, правдив ли слух.

По информации СМИ, тот самый неприятный инцидент случился в одном из детских садиков Невского района Петербурга. Воспитательница якобы отвела шестилетнего мальчика в туалет и ударила его рукой по голове. Об этом сам ребенок рассказал родителям. В больнице медики обнаружили у мальчика ушибы мягких тканей головы. В удовлетворительном состоянии детсадовца отпустили домой.