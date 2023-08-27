В Петербурге квартиры под сдачу стали окупаться быстрее на три года

Чтобы жилье быстрее окупилось, выгоднее его сдавать посуточно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Купленные в Петербурге квартиры стали быстрее оправдывать расходы за счет сдачи: жилье окупается примерно за 21 год. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

- Окупить недвижимость проще за счет студий, которых большое количество на рынке, но при этом их стоимость гораздо меньше, - отметили аналитики.

Многие петербуржцы, чтобы окупить свои затраты на приобретение жилья, сдают его в аренду. В 2021 году квартиры в Петербурге окупались дольше, чем в других городах – приблизительно за 24 года. Но если купить жилье в новостройке сегодня, то оно возместит свою стоимость уже через 20 с половиной лет. У вторички срок чуть больше – 21 год.

В то же время ускорить окупаемость квартиры можно благодаря туристам, сдавая им жилье посуточно. Так, при посуточной сдаче жилья за маленький промежуток времени можно заработать больше, чем при месячной аренде.