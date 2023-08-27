В Кудрово бабушка с коляской избила ребенка, врезавшегося в нее на велосипеде

Женщина избила чужого ребенка из-за помятой черники. Фото: «Жизнь в Кудрово» ВКонтакте

В Кудрово трехлетний мальчик на велосипеде, отвлекшись от дороги, врезался в пенсионерку с коляской, за что та несколько раз ударила его кулаком по голове. Видео избиения и разборок после него выложила в паблик «Жизнь в Кудрово» мать ребенка под ником Юлишна Вавилова.

«Он всю чернику мою помял!» - аргументирует свой удар побившая ребенка женщина.

Дама также утверждает, что мальчик разбил голову ей и ее ребенку, находившемуся в коляске. Однако на видео, снятом после столкновения, травм у них не видно.

Мальчика отвезли в больницу, где зафиксировали раны на коже головы. Заявление в полицию его мать тоже написала. Однако комментаторы в Сети также отметили, что ребенок «нормально так впечатался в женщину с коляской» и что родителям стоило бы научить его смотреть по сторонам. Да и вообще «трехлетние дети должны кататься под строгим присмотром».

К слову, все это произошло на велосипедной дорожке. Что там делала бабушка с коляской – непонятно.