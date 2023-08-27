На даче в Ленобласти собака укусила за лицо 10-летнюю девочку

Игры с собакой закончились для ребенка в больнице. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В СНТ «Хуторок» в поселке Кирилловское Выборгского района 10-летнюю девочку из Купчино укусила за лицо собака неизвестной породы. С множественными ранами малышку срочно доставили в детскую больницу в Петербурге. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Ленинградской области.

- Собака укусила ребенка за лицо во время игры, - пояснили следователи.

Это далеко не первый случай нападения животного на ребенка. В этот раз несчастье произошло около шести вечера 26 августа на даче, где девочка отдыхала вместе с семьей. В гости к ним приехали знакомые с собакой. Во время игры пес по какой-то причине укусил малышку. С ранами на лице ее доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии Детской больницы №19 имени Раухфуса. Медики оценивают состояние малышки как средней степени тяжести. Сейчас ей оказывают необходимую помощь. Угрозы жизни нет. По факту случившегося начали доследственную проверку.